На Пхукете туристическая полиция продолжает контролировать соблюдение правил безопасности на пляже, в том числе и ношения масок, сообщает The Phuket News.

«Муниципалитет Патонга уже разрешил людям расслабиться и заняться спортом на пляже, но мы обнаружили, что некоторые отдыхающие игнорируют требование носить защитные маски», — сказала мэр Патонга Чалермлак Кебсап.

По ее словам, на пляже установлены знаки и информационные щиты, напоминающие о правилах. Один из знаков представляет собой портрет самой Кебсап в защитном средстве и с подписью «Носите маски».

Спасатели и муниципальные служащие получили распоряжение напоминать людям о необходимости защиты.

«Мы понимаем, что многие хотят почувствовать атмосферу моря и пляжа, но, пожалуйста, носите маски для предотвращения распространения вируса, — заявила мэр. — Пожалуйста, будьте дисциплинированными и без напоминаний со стороны спасателей и официальных лиц».

При этом Сирават Криангкрай из департамента общественного здоровья при муниципалитете Патонга добавил, что в некоторых случаях без маски все-таки можно обойтись.

«Если вы купаетесь или занимаете спортом в одиночестве, то маску можно снять, но постарайтесь избегать групп людей», – заявил он.

По его словам, допустимая дистанция между людьми на пляже – 1,5 метра. Групповые виды спорта и другие подобные занятия запрещены.

«Вы можете прийти на пляж семьей и держаться вместе, но постарайтесь избегать взаимодействий с другими людьми и другими группами. И не собирайтесь для совместного употребления еды и напитков», – добавил он.

В свою очередь сержант туристической полиции Ниттая Бунгтхонг отметила, что сотрудники ее ведомства ежедневно патрулируют пляж в Патонге.