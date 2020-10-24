Сборная России по хоккею выставит состав из игроков не старше 20 лет на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла в Финляндии, который пройдет в Хельсинки с 5 по 8 ноября, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

«ФХР, учитывая все обстоятельства непростого хоккейного сезона, приняла решение повезти на Кубок Карьяла молодую команду, — заявил президент ФХР Владислав Третьяк. — Этот ход станет одним из этапов подготовки к очень важному турниру — молодежному чемпионату мира. Наша команда до 20 лет начала готовиться к нему еще летом, когда ФХР собрала лагерь развития для хоккеистов из североамериканских лиг».

В национальную команду вызваны 27 хоккеистов:

вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Артур Ахтямов («Ак Барс») и Всеволод Скотников (ЦСКА);

защитники: Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба — СКА), Артемий Князев («Ак Барс»), Дмитрий Костенко («Лада») Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Иван Рогов («Северсталь»), Никита Седов («Сочи»), Даниил Чайка (ЦСКА) и Семен Чистяков («Авангард»);

нападающие:Данил Алалыкин, Родион Амиров, Данил Башкиров (все — «Салават Юлаев»), Егор Афанасьев, Тахир Мингачев (оба — ЦСКА), Захар Бардаков («Витязь»), Максим Березкин («Локомотив»), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба — «Авангард»), Максим Грошев («Нефтехимик»), Дмитрий Злодеев («Динамо» М), Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все — СКА) и Илья Сафонов («Ак Барс»).

✊🏻🏒Есть состав сборной России на Кубок Карьяла, который стартует в Хельсинки уже 5 ноября! Подробности: https://t.co/nvjwXUo2CQ#снамироссия pic.twitter.com/ZHETT2lwxv — Хоккей России (@russiahockey) October 23, 2020

Из всех вызванных в сборную хоккеистов опыт выступления за национальную команду есть только у Подколзина, который вызывался на Шведские игры в 2019 году.

Игорь Ларионов будет исполнять обязанности главного тренера сборной России на Кубке Карьяла (главным тренер сборной является Валерий Брагин). В тренерский штаб также вошли: Владимир Потапов, Сергей Голубович, Владимир Филатов, тренер вратарей Николай Хабибулин и тренер по физической подготовке Филипп Арзамазов.