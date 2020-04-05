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Пока вся Россия в самоизоляции, таксисты, курьеры, продавцы работают. Корреспондент «МИР 24» Наталья Панкратова — о тех, кто не дома во время пандемии.

Николай Бегичев из дома выходит с бутылкой антисептика. Обеззараживать салон после каждого клиента — требование работодателя. Правда, денег на это водителям не выделяют — таксисты покупают на свои. «Тех, кто работает на улице, надо обеспечить, это вопрос, честно говоря, желания», — сказал Николай.

На дорогах машин с каждым днем все меньше. По данным московской мэрии, в одной только столице число заказов такси уже упало на 60%. Соответственно, снизился и заработок. Николай признался, что боится даже не коронавируса, а потерять работу. «Приходится работать, потому что дома-то не на что сидеть. У таксиста жизнь волчья, волка ноги кормят», — отметил водитель такси.

Чтобы остаться на плаву, сервисы такси превращаются в службы доставки. Самые крупные агрегаторы договорились с продуктовыми сетями. Водители такси теперь носят заказы из магазинов прямо к двери. «Город пустой, все удобно, нет такого сильного ажиотажа, заказов по 60 возим», — рассказал курьер интернет-магазина Анатолий.

Курьер одного из крупнейших интернет-магазинов Анатолий работает на доставке товаров не первый год. По его словам, конкуренции вообще не чувствует: такого количества заказов, как сейчас, у него не было никогда. Правда, условия изменились. С одной стороны, к клиентам теперь нельзя приближаться, с другой — они предлагают чаевые. «Кто-то же должен что-то делать. Мы же не можем все бросить и остаться дома. Стараемся что-то сделать тоже», — сказал курьер.

Серьезному риску заражения сегодня подвергают себя и продавцы продуктовых магазинов. Социальную дистанцию за кассами соблюсти зачастую невозможно. Главная защита — маска, перчатки и постоянная дезинфекция рабочего места. «Всячески поддерживаем наших коллег, взяли на себя обязательства по дополнительной материальной поддержке — премировать сотрудников, которые находятся на передовой. Сколько это продлится, сложно сказать», — сказала директор по коммуникациям сети продуктовых гипермаркетов Наталья Рычкова.

Пандемия внесла коррективы в рынок труда. Сегодня самые востребованные профессии — курьеры и продавцы. И безусловно, врачи, которые работают на передовой практически круглосуточно и без выходных.

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