Стаж пушистого правоохранителя – 7,5 лет.

Первый в России корги-полицейский вышел на пенсию, пишет Meduza. Пес по кличке Рыжий 7,5 работал в транспортной полиции Нижнего Новгорода.

Рыжему 9 лет и 7,5 из них он находился на службе. На пенсию пес должен был выйти в 2019 году, но ему продлили контракт.

В полиции Рыжий служил под руководством своей хозяйки, инспектора-кинолога Ольги Чумаровой. Его напарником был пес по кличке Зигер, который продолжит работать. На смену Рыжему придет Фантик. Своего приемника корги-полицейский представил у себя в инстаграме.

О своих дальнейших планах Рыжий также сообщил: «скучать мне по-прежнему не придется. Я планирую так же активно заниматься спортом, как и раньше. И, возможно, даже попробую освоить новые дисциплины (например, танцы)!»

Сейчас у Рыжего в инстаграме более 15 000 подписчиков. в нем можно посмотреть, чем был наполнен последний год службы корги-полицейского.