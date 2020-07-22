Сильный лесной пожар бушует на восточном побережье греческого Пелопоннеса, спасатели эвакуировали три населенных пункта и детский лагерь отдыха, передает Афинско-Македонское агентство новостей.

Эпицентр пожара расположен в районе прибрежной деревни Кехрис восточнее Коринфа. С огнем борются 77 пожарных и 26 пожарных машин с помощью специальной техники автотранспортного подразделения. Поддержку пожарным с воздуха оказывают два самолета и пять вертолетов.

Об эвакуации трех населенных пунктов и детского лагеря сообщил мэр Коринфа Василис Нанопулос.

В район пожара направился глава греческой пожарной службы генерал-лейтенант Стефанос Колокурис. Ожидается, что на борьбу с огнем будут брошены дополнительные ресурсы.