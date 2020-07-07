Более 300 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки на палестинских территориях, сообщила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.

По ее словам, всего выявлено 306 случаев заражения. «В том числе 278 в Хевроне, общее число случаев заражения составляет 5092 случаев. На данный момент больны 4402», — заявила эль-Кела на брифинге.

Министр добавила, что 23 пациента находятся в тяжелом состоянии, умерли 22.

Кроме того, представитель правительства заявил на пресс-конференции, что принято решение о «продлении закрытия всего Западного берега еще на пять дней, за исключением аптек и продуктовых магазинов».