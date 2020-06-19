Более 70 новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы за сутки на палестинских территориях, общее число случаев достигло 868, сообщила министр здравоохранения Палестинской национальной администрации Май эль-Кела.

«Семьдесят три новых случаев заражения коронавирусом за сутки зафиксированы в окрестностях городов Хеврон, Рамалла, Наблус и Дженин. Общее количество случаев заражения составляет 868», — заявила эль-Кела на пресс-конференции.

В четверг Палестинская администрация объявила о второй волне коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,3 миллиона случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.