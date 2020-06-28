Порядка 200 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки на палестинских территориях, общее число достигло 2248, сообщила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.

«Сто девяносто пять новых случаев заражения коронавирусом выявлены на Западном берегу, в том числе 109 в провинции Хеврон. Общее количество случаев заражения составляет 2248», — заявила эль-Кела.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.