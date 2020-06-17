Большинство жителей Острова Любви живет на островах более четырех месяцев. Ребята застряли на такой срок на Сейшелах в связи с отменой авиасообщения по всему миру. Правда, Никита Уманский стал распространять слухи о том, что вскоре телестройку ждет большая ротация участников.



Согласно информации парня, руководство проекта подготовило специальный рейс для некоторых участников, которых перевезет домой, в Россию, а после этого отвезет жителей поляны на острова.



Большинство островитян должно попасть домой, кроме Алины Галимовой, которую почему-то, вопреки ее желанию, хотят оставить на Сейшелах. А вот с поляны на острова должен прилететь сам Уманский со своей девушкой Анастасией Паршиной, одинокие Яна Шафеева, Адель Арнес и Павел Бабич, а также Федор Стрелков с Анитой Кобелевой. Марина Страхова же пожелала остаться на поляне, чтобы встретиться с вернувшимся Сергеем Захарьяшем.