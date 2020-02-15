Самая большая валентинка в России с признанием в любви к Москве появилась на медиафасаде Останкинской башни в День святого Валентина, 14 февраля. Ролик был опубликован на странице «Останкинской телебашни» в Instagram.

Валентинка выполнена в розовом цвете и украшена бабочками. Надпись гласит: «Москва, я люблю тебя!».

View this post on Instagram ❤ Москва, я люблю тебя! ❤ ⠀ Video: @nikybwd ⠀ #самаябольшаявалентинка #любовьнавысоте #сднемвлюбленных #останкинскаябашня #останкинскаятелебашня #ohtower A post shared by Останкинская телебашня (@ostankino_tvtower) on Feb 14, 2020 at 5:13am PST

Ранее «Известия» писали, что в преддверии Дня Святого Валентина в России вырос спрос на презервативы и цветы, а также шоколадные конфеты и мягкие игрушки.