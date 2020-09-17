Бывшая участница телестройки Ольга Гажиенко пожаловалась на череду постоянных неприятностей, проблем и болезней. Девушка даже подозревает, что её могли сглазить или навести порчу, потому что негативных событий слишком много и все они навалились в одно время. Ещё Ольга думает, что и сама она могла спровоцировать неприятности плохими мыслями и зацикливанием на проблемах. Сейчас девушка даже принимает успокоительное, чтобы привести свою нервную систему в норму.



По словам Ольги, дети болеют по кругу так, что она и выдохнуть не может. Мальчики, недавно перенёсшие простуду, пожаловались на диарею и боли в животе. Потом перед входом в подъезд у Ольги сломалась коляска, причём так сильно, что неизвестно, удастся ли её починить.



Предположив сначала сглаз или порчу, Ольга принялась анализировать ситуации и сделала вывод, что она сама притянула негатив отрицательными мыслями. Девушка уверена, что проблемы кроются в её внутреннем состоянии, ведь сейчас она совершенно разбита, потому что она всё время проводит в делах и заботах о детях, семье. Ольга решила, что настала пора научиться отдыхать и посвящать время исключительно себе. К счастью, скоро рядом с ней будут жить родители, которые частенько смогут помогать с сыновьями супругов Гажиенко.