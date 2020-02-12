В бюджете не предусмотрены средства для строительства моста через реку Лена в Якутии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы российского Минтранса.

«В имеющихся бюджетных проектировках средства на проект не предусмотрены», — ответили в ведомстве, комментируя реализацию мегапроекта, одобренного президентом Владимиром Путиным.

Планировалось, что автомобильный и железнодорожный мост через Лену в районе Якутска объединит федеральную автомобильную дорогу «Вилюй» с автодорогами «Лена» и «Колыма». При наличии средств строительство моста могло быть завершено к 2025 году. Его ожидаемая протяженность 3,1 километра, еще 10,9 километра будут занимать подходы к мосту от сухопутных трасс. По предварительным расчетам, стоимость объекта составляет 82,9 миллиарда рублей.

В настоящий момент у жителей Якутска нет круглогодичного сухопутного сообщения с федеральными трассами. Летом раз в час ходит паром, зимой машины едут прямо по льду.

Видео дня. Интимная связь учителя с учеником надела шума в Астрахани