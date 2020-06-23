Как России войти в пятерку лидеров по научно-техническому уровню при том, что на исследования выделяется всего 1% ВВП? Надо бы процента 4, как в Швеции. А если еще отказаться от исключительно наукометрических показателей как основного критерия успешности научных организаций, то тогда ярких научных работ, таких как, например, робот-доярка, будет гораздо больше.

Общее собрание Российской академии наук, перенесенное с апреля на 23 июня, состоялось во вторник. Ученые подвели итоги года по основным направлениям исследований и наметили важные шаги по укреплению роли РАН.

Собрание Академии эпохи ковида выглядело более, чем необычно: вместо тысячи с лишним членов в зале на Ленинском, 14, где обычно заседает президиум РАН, присутствовали только члены президиума, да и то не в полном составе — человек 12 сидели на приличном расстоянии друг от друга. Остальные слушали выступающих онлайн. По традиции почтили память ушедших в предыдущем году академиков. Их оказалось около сотни. В списке и конструктор Евгений Микрин, ушедший от нас после заражения новым коронавирусом, и астрофизик Николай Кардашев, и врач Андрей Воробьев…

Собравшихся приветствовал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он пообещал неформальный подход к обеспечению институтов научным оборудованием, рассказал о программе Академического лидерства, которая предполагает тесное взаимодействие вузов с научно-исследовательскими организациями. Критериями участия в программе (читай — получения дополнительного финансирования) для институтов будут не рейтинги, не наукометрические данные (наконец-то!), а количество выпускников, задействованных в научной работе, и назначенное им жалование.

По поводу оценки эффективности самих ученых, учитывая жаркие дебаты по этому поводу, Фальков предложил совместно с академией разработать методологию, которая устраивала бы всех.

Взявший слово президент РАН Александр Сергеев подвел итоги «ковидного времени», перечислив все тест-системы и препараты, созданные усилиями ученых РАН и других научных организаций, а также создаваемые вакцины. Почти обо всех «» уже писал. Но одна разработка, из разряда технических, была представлена впервые.

– Это камера для дезинфекции, которую можно ставить на входе в помещение, — показал Сергеев на слайде кабину, очень напоминающую душевую. – Она разработана под руководством академика Измайлова.

Потом президент РАН перешел к ознакомлению собравшихся с предложениями, вносимыми РАН в правительство.

Во-первых, чтобы реально выполнять свои функции научно-методического руководителя, у академии пока мало возможностей. Поэтому необходимо укрепить это руководство на местах усилиями научных руководителей.

– К сожалению, сегодня это должность стала просто почетной, — говорит Сергеев. — Надо существенно расширить полномочия научных руководителей.

Еще одно предложение — возродить существовавшие раньше академические советы.

– Примерно раз в три месяца такой Совет выезжает в институт, присутствует на ученом совете, знакомится с тематикой работ.

Третье, на чем заострил свое внимание президент академии, это юридический и организационно-правовой статусы РАН:

– Имеющееся сегодня определение академии — ФГБУ — это обидный статус, надо внести в 253-й закон поправку о наделении академии статусом Государственной академии наук, чтобы у нее было право разрабатывать и вносить проекты закона и правовых актов, быть соучредителем научных организаций. Законом же предписано, что РАН должна делать научные прогнозы, а как это делать, не имея возможности проводить научные исследования?

Во второй части своего выступления президент РАН перешел к самым выдающимся научным достижениям 2019 года.

К примеру, физики порадовали страну тем, что осуществили, наконец-то проект «Спектр-РГ» — запустили в космос аппарат с двумя телескопами, которые уже создали карту всего звездного неба с разрешением, в разы превышающим предыдущее. Крымские астрофизики открыли самый мощный киломазер — источник излучения, какой не фиксировала ни одна обсерватория, а в ФИАНе (Физическом институте им. Лебедева РАН) освоили синтез наноалмазов — элементов современной фотоники.

В области наук о Земле отличился Институт океанологии им. Ширшова РАН, который реконструировал циркуляцию атмосферы в Северной Атлантике за последние 40 лет, а среди биологов — Институт биорганической химии им. Шемякина и Овчинникова РАН, открывший молекулы, лежащие в основе зеленого люминесцентного свечения подводных организмов.

И в заключении — новость от сельскохозяйственной науки. Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ создал первую отечественную установку, которая сама доит коров.

– Коллеги, вы можете верить, а можете не верить, — оживился президент РАН, рассказывая об установке, — но это настоящий робот, где после настройки специалистом человек больше не требуется. Корова сама к нему подходит, он настраивает программу дойки под каждое животное, контролирует качество молока, следит за состоянием здоровья животного. Через такого робота-дояра проходит до девяти голов в час!