Российская газета «Московский комсомолец» выдвинула на Нобелевскую премию мира уборщицу Марину Удгодскую, которая стала известной благодаря победе на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения (Костромская область).

Как сообщает издание, таким образом редакция решила проверить механизм подачи заявок на соискание престижной премии.

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Журналисты отмечают, что в последние дни СМИ пестрят заголовками о выдвижении новых кандидатов на Нобелевскую премию мира (среди них Владимир Путин, Дональд Трамп и Алексей Навальный). Редакция проверила, насколько сложно предложить кандидатуру на «мирный» Нобель.