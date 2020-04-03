Россияне во время нерабочей недели посвятили свободное время кино и сериалам, книгам, видеоиграм и просмотру роликов в интернете. Соцсети и музыка оказались на последних местах предпочтений во время самоизоляции, говорится в исследовании Hi-Tech Mail.ru.

Опрос, на основании которого проведено исследование, проводился с 30 марта по 2 апреля среди 7483 пользователей портала.

«Оказалось, что соцсети и музыка интересовали россиян меньше всего. Опрошенные признались, что свободное время тратили на кино и сериалы (24%), видео в интернете (22%), книги (20%) и видеоигры (17%)»,— приводит выдержку из сообщения в пятницу, 3 апреля, «РИА Новости».

Многие из опрошенных оформили подписки на онлайн-сервисы. На первом месте оказались онлайн-кинотеатры (45%), видеоигры (31%) и аудиокниги (18%). Техника не пользовалась популярностью, так, наушники приобрели лишь 5% респондентов, смартфоны — 4%, компьютеры — 3%.

Внеплановые нерабочие дни не стали для большинства россиян временем для отдыха. Из дома продолжили работу 36% граждан, 34% ездят в офисы, а не работали в этот период 20%.

С 30 марта в Москве и Подмосковье действует режим самоизоляции. Позднее аналогичные меры ввели руководители и других регионов России. В этот период люди могут покидать свои дома только в случае обращения за медицинской помощью, ради похода в магазин, аптеку или выгула домашних животных (100 м от дома) и для поездок на работу, если нет возможности перейти на удаленный режим.

Накануне специалисты рассказали, что самоизоляция является хорошим поводом позволить коже отдохнуть. В это время лучше отказаться от декоративной косметики в пользу процедур ухода. Стоит уделить внимание увлажняющим маскам и другим процедурам. Также можно использовать скрабы.

Для лучшего эффекта надо регулярно проветривать жилое помещение, поскольку недостаток свежего воздуха может негативно отразиться на коже, пишет «Федеральное агентство новостей».