Неизвестный облил красной краской буквы большой желтой надписи Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»), появившейся ранее напротив небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке, местные власти уже восстановили надпись.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отметил, комментируя произошедшее, что антирасистское движение Black Lives Matter — это «больше, чем слова, и его нельзя отменить».

«Тому, кто испортил нашу надпись на Пятой авеню: хорошая попытка. Департамент транспорта Нью-Йорка уже все восстановил», — написал в Twitter мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, который ранее сам помог сделать надпись.

На видеозаписи, которую на своем сайте приводит телеканал NBC New York, видно, как человек в темной одежде разливает по надписи ведро красной краски, после чего убегает. По сообщению телеканала, департамент полиции Нью-Йорка начал расследование в связи с инцидентом.

Надпись Black Lives Matter нанесли ранее на основных улицах в ряде районов и городов США.

Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.