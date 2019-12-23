На Московских центральных диаметрах (МЦД-1 и МЦД-2) по просьбам пассажиров усилили борьбу с незаконной торговлей. Об этом 23 декабря сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Меры борьбы распространяются на незаконных торговцев на железнодорожных платформах, в помещениях остановочных пунктов и в поездах. В дептрансе отметили, что при получении жалоб и обращений пассажиров сотрудники управления на транспорте МВ России по ЦФО выезжают на указанные станции и маршруты, устанавливают места незаконной торговли и на месте фиксируют нарушения.

Чаще всего незаконные торговцы продают продукты питания, овощи и фрукты, канцтовары, книги, предметы бытовой химии и другие товары. В пресс-службе дептранса напомнили, что, приобретая у таких продавцов товар, пассажиры подвергают себя риску возникновения острых кишечных инфекций, пищевых и других отравлений, поскольку неизвестны условия производства, хранения, срока годности такой продукции, а также состояние здоровья продавцов, отмечает REGNUM. Кроме того, нелегальная торговля нарушает комфортность поездки в общественном транспорте.

Нарушители привлекаются к административной ответственность по статье об осуществлении предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения. Всего со дня запуска первых двух МЦД было выявлено более 50 незаконных торговцев. Наказание за нелегальную продажу товаров — административный штраф в размере от 500 до 2 тыс. рублей, пишет РИАМО.

Первые два направления МЦД запустили 21 ноября. До 8 декабря проезд по диаметрам «Одинцово–Лобня» и «Нахабино–Подольск» был бесплатным. С понедельника, 2 декабря, на МЦД-1 запустили удлиненные поезда из 11 вагонов.

Автомобилисты, пользующиеся Московскими центральными диаметрами, могут бесплатно оставлять машины на обустроенных парковках со шлагбаумом. Возле станций МЦД «Царицыно», «Тимирязевская», «Дегунино», «Беговая», «Волоколамская», «Лианозово» и «Кунцевская» организованы специальные перехватывающие парковки. При совершении двух поездок на МЦД, первая из которых от ближайшей станции, парковка будет бесплатной.