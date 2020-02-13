На направлениях Московских центральных диаметров МЦД-1 и МЦД-2 и проектируемом МЦД-3 переименуют в общей сложности 14 станций по просьбам пассажиров. Об этом сообщает агенство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 13 февраля.

Так, на МЦД-1 остановку «Инновационный центр» переименуют в «Сколково». На МЦД-2 «Ленинградская» официально будет назваться «Стрешнево», «Ржевская» — в «Рижской».

На проектируемом МЦД-3 станция «НАТИ» получит название «Лихоборы».

На этом же проекте станция «Фрезер» получит название «Андроновка», станция «Новая» станет называться «Авиамоторной», «47-й км» (участок Бронницы–Раменское) — «Ипподромом», «Сколково» — «Мещерской», «Карачарово» — «Нижегородской», «Северянин» — «Ростокино», «Нижние Котлы» — «Нагатинской», «Люблино» — «Кубанской», «Петровско-Разумовское» станет «Петровско-Разумовской», а «Планерная» будет переименована в «Молжаниново».

В пресс-службе отметили, что совместно с коллегами из ОАО «РЖД» и правительства Московской области столичный дептранс собирает и анализирует мнения пассажиров, чтобы сделать новый вид транспорта удобнее. В том числе пассажиры предлагали переименовать некоторые станции МЦД.

Сейчас на первых двух направлениях МЦД работает 58 станций, с 19 из них можно пересесть на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и радиальные направления железной дороги. Когда заработают новые станции на первых двух диаметрах, число пересадочных станций увеличат до 27.

Движение по первым двум первым маршрутам МЦД запустили 21 ноября при участии президента России Владимира Путина. По данным на январь 2020 года, с начала работы диаметров пассажиры совершили около 24 млн поездок.