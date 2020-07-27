Над нефтяным рынком задул крепкий восточный ветер. Китай близок к тому, чтобы еще активнее влиять на нефтяные цены. Поднебесная, будучи крупнейшим импортером «черного золота», и раньше была одним из ключевых игроков на этом рынке. Но теперь Китай готов вмешаться в события на рынке не только как покупатель, но и как продавец. Как он к этому пришел?

Фото: Daniel Case

Китай зависит от нефтяного рынка. Как Россия, только с другой стороны «прилавка». Он крупнейший импортер нефти. Если Россия «сидит на нефтяной игле» как донор нефти, то Китай — на той же игле, но как реципиент. Пекину его зависимость от поставок нефти может нравиться не больше, чем России. Избавиться же от нее Китаю еще труднее. В конце концов, теоретически найти новые экспортные возможности проще, чем замену импорту нефти. Но Китай в очередной раз доказывает, что его не стоит недооценивать.

Интересы России и Китая на рынке нефти противоположны. Россия — за высокие цены, Китай — за низкие. Казалось бы, Китай заведомо в пассивной позиции. Но нет. Китай реализует план не то чтобы избавления от зависимости от нефти, но во всяком случае позволяющий Пекину активно подталкивать нефтяные цены вниз.

Китай нашел трехходовку, серьезно усиливающую его позиции на нефтяном рынке. И четко ее разыгрывает.

Ход первый, стратегический. В конце июня от агентства Bloomberg рынок узнал, что Китай создает свой нефтяной картель — так сказать, контр-ОПЕК. Речь идет о формировании крупнейшими нефтепереработчиками Китая — компаниями China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec), Sinochem, PetroChina и China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) — единого центра для совместных закупок нефти за рубежом. Все эти компании — государственные, так что решение Пекином принято. За его реализацией дело не станет. В результате на рынке кристаллизуется крупнейший покупатель нефти. Это уже принципиально новая ситуация. Совершенно понятно, что цель — удерживать цены на нефть на низком, выгодном для Китая как ее импортера уровне.

Ход второй, подготовительный. Китай воспользовался периодом особо низких цен для того, чтобы резко нарастить закупки. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в январе–мае этого года поставки нефти в страну в среднем составили 10,39 млн барр./сут. — на 5,2% больше по сравнению с тем же периодом 2019 года. В мае импорт нефти достиг рекордного уровня — 11,34 млн барр./сут. По неофициальным предварительным данным, в июне рекордный показатель был обновлен. Наряду с ростом импорта нефти происходил и рост свободных мощностей нефтехранилищ.

Решающий фактор, конечно, восстановление внутреннего спроса на нефть, но, как выясняется, не только. Первый сигнал — это масштаб упомянутых свободных мощностей. По подсчетам консалтинговой компании IHS Markit, в первом полугодии 2020 года мощности нефтехранилищ в Китае увеличились на 440 млн барр. Это самое большое увеличение в истории мировой нефтяной отрасли за столь короткий срок. Для сравнения: США во второй половине 2014 года и в первой половине 2016 года смогли нарастить мощности нефтехранилищ всего на 111 млн барр. — в четыре раза меньше, чем в Китае за шесть месяцев этого года.

Третий ход, позволяющий судить о новой стратегии поведения Китая на нефтяном рынке. Во второй половине июля, по данным все того же агентства Bloomberg, Китай дебютировал как экспортер нефти: «порядка миллиона баррелей» Китай продал покупателям, которые обычно приобретают нефть на Ближнем Востоке или Африке. Bloomberg обращает внимание на то, что китайский экспорт нефти появился на рынке именно в тот момент, когда ОПЕК+ готовится несколько ослабить свои ограничения и расширить экспортные поставки. Расчет: подтолкнуть цены вниз.

Китайская комбинация может оказаться весьма эффективной. Пекин создает собственный стабилизационный нефтяной фонд, но не в той или иной валюте, а непосредственно в нефти, закупая ее сверх потребностей нефтепереработки на низких ценах и продавая излишки на росте цен.

Вернемся к сравнению с Россией. Китай демонстрирует изрядный креатив и строгое следование стратегическому замыслу, используя, в частности, тот факт, что его крупнейшие нефтяные компании находятся в госсобственности. Россия же стратегической последовательностью не отличается. Она стала одним из организаторов ОПЕК+, что изменило ситуацию на нефтяном рынке, придав стабильность ценам. Но эта линия не выдерживается: ее постоянно размывают интересы российских нефтяных компаний — что удивительно, прежде всего государственных, которые выступают против ОПЕК+. Если роль Китая на нефтяном рынке растет, то российская позиция характеризуется старой формулой «шаг вперед, два шага назад».