Более тысячи человек приняли в субботу участие в демонстрации «Черные жизни имеют значение» в Берлине, акция прошла без происшествий, сообщили Mpravda.com в полиции.

«На пике акции было более тысячи человек», — сказала представитель полиции, отметив, что каких-либо серьезных инцидентов не произошло.

Акция прошла на перекрытом полицией участке улицы 17 июня у Колонны победы — памятника объединительным воинам Германии 1871 года. В качестве целей акции организаторы заявили почтение памяти афроамериканца Джорджа Флойда, чья гибель во время задержания полицией в мае вызвала волну протестов в США и других странах мира. В Берлине 6 июня уже состоялась крупная акция против расизма, тогда на Александерплатц вышли свыше 15 тысяч человек.

С речами выступили организаторы, их выступления прерывались песнями и лозунгами Black lives matter, No justice — no peace («Черные жизни имеют значение», «Нет справедливости — нет мира», оба лозунга используются в США борцами с расовой дискриминацией). После вступительных речей организаторы попросили всех желающих выступить с речью подниматься на сцену, что некоторые из пришедших и сделали. Большинство говорят о личном опыте проживания в Германии, но некоторые поднимают проблему ситуации с неравенством в других странах.

Акция прошла мирно, стычек с полицией и конфликтов не произошло. Полиция лишь пару раз вмешивалась в ход акции — стражи порядка замечали, что собравшиеся перестают соблюдать меры безопасности (дистанцию в полтора метра между друг другом), и сообщала организаторам, что будет вынуждена призвать их окончить собрание, если ситуация не изменится. В ответ организаторы прерывали речи и обращались к митингующим с призывом перегруппироваться так, чтобы дистанция между ними соблюдалась, что участники безропотно выполняли.

Мирный ход акции оказался под угрозой лишь один раз, когда одна из выступавших — темнокожая берлинка — начала эмоциональную речь о том, что немецкой полиции не чужд системный расизм, рассказав, что сама стала жертвой такого нападения. Ее прервал другой оратор, также темнокожий житель города, отметив, что «нельзя говорить, что все полицейские плохие» и в подтверждение этого указал, что полиция Берлина помогла в организации акции, работая на месте акции в жаркий день с самого утра. После этого предыдущая выступавшая снова взяла слово, отметив, что все же, по ее мнению, проблема наличия расистских взглядов среди полицейских существует, что участники митинга — среди них были представители всех основных рас — встретили аплодисментами. Один из организаторов в этот момент отошел от сцены и направился к полиции, аплодируя им, он крикнул в их сторону с извиняющимся видом: «С этим я ничего поделать не могу». Полиция слушала внимательно, но обиды явно не выражала.