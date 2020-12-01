В одном из переходов омского метро члены объединения «Хлорид натрия» установили табличку с логотипом подземки и положили на нее фигуру в виде бронзового болта. Таким способом авторы инсталляции хотели обратить внимание, что городской метрополитен используется не по назначению. Процесс работы над картонным монументом активисты выложили в Instagram.

Постамент появился в переходе станции «Библиотека имени Пушкина». Авторы проекта написали на нем: «Спасибо, что закопали в землю 13 миллиардов рублей. 1992 —?», а над болтом повесили желтую табличку со стихотворением, в котором озаботились судьбой подземки. В своем аккаунте они подчеркнули, что «хотели напомнить о том, что действительно важно».

Оказалось, что такую реакцию «Хлорида натрия» вызвали художественные акции местного творческого объединения «Проект М». Его участники организовали «Перезапуск омской подземки», в рамках которого несколько раз декорировали стены метро и украшали помещение фигурами из картона и драпированной ткани. По мнению россиян, «за мнимым искусством» стали скрывать большое количество реальных проблем.

В ноябре 2020 года известный логотип лондонского метро в виде красного круга с синей полосой изменили на станции Oxford Circus. Акция была связана с рекламной кампанией новой игровой приставки Sony PlayStation 5. Тогда знаки поменяли на трех столбах в соответствии с иконками на контроллере. Там появились зеленый треугольник, фиолетовый квадрат, синий «крестик», но при этом остался и традиционный для метрополитена Лондона красный круг.