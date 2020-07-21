Выстрелы снова были слышны на Театральной площади в украинском Луцке, где мужчина держит в заложниках автобус с людьми, передает агентство УНН со ссылкой на корреспондента с места событий.

«Мы слышали выстрел. Он был не один. Там с интервалом, буквально пока мы стояли немного ближе, пока нас не отогнали полицейские, это был один выстрел, а другой глухой был. А уже где-то буквально через полчаса, когда мы уже отошли в другую локацию, услышали еще один выстрел. Кроме того, было слышно полицейскую сирену. Дважды», — цитирует агентство своего корреспондента.

Мужчина в центре Луцка захватил автобус с 20 пассажирами, при себе у него взрывчатка и оружие. В области введен оперативный план «Заложник». Как сообщил глава нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что злоумышленник сам позвонил в полицию, представился правоохранителям как Максим Плохой, позже было установлено, что это уроженец РФ Максим Кривош, дважды судимый за тяжкие преступления. Захватчик сообщил, что в людном месте города установлено еще одно взрывное устройство с дистанционным управлением, и он готов подорвать его и автобус в случае штурма.