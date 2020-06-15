Движение в районе Ленинского проспекта в Москве частично перекрыто после инцидента со стрельбой. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Перекрыт съезд с Ленинского проспекта на проспект Вернадского. Автомобилистам рекомендовано объезжать этот участок по ул. 26 Бакинских комиссаров, говорится в Twitter ЦОДД.

В МВД уточнили, что ранее днем 15 июня сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение правил дорожного движения. Проходящий мимо гражданин, предположительно из травматического оружия, произвел выстрелы в сотрудников ДПС. В результате чего двое полицейских получили ранения. Стрелявший задержан. Один из пострадавших сотрудников МВД находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время проводятся следственные действия на установление всех обстоятельств произошедшего. На место происшествия выехал руководитель Главного Следственного управления Следственного комитета по Москве Андрей Стрижов.