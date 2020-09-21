Болельщики гостевых команд получили разрешение на посещение матчей Российской футбольной Премьер-лиги (РПЛ) в количестве пяти процентов от общей билетной квоты.

Об этом по итогам состоявшегося в понедельник в Москве общего собрания клубов РПЛ в очном формате журналистам сообщил генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев.

«Гостевым болельщикам будет разрешено приходить на футбол. Квота — пять процентов от билетной программы. Клубы между собой могут договориться об увеличении», — цитирует Медведева ТАСС.

Напомним, что в июне после трехмесячной паузы был возобновлен сезон чемпионата страны по футболу. Согласно регламенту, в восьми оставшихся турах прошлого сезона зрители гостевых команд на стадион не допускались.

В санитарном регламенте на сезон-2020/21 выделение квоты билетов для зрителей гостевой команды в сектор активной поддержки не предусматривалось. В случае прохода на стадион таких зрителей ответственность за их поведение возлагалась на организаторов матча.