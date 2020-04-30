Участники мастер-класса, который проведет онлайн Парк Горького, научатся рисовать акварелью звездное небо над лесом. Об этом 29 апреля сообщается в группе парка в соцети «ВКонтакте».

По словам представителей парка, мастер-класс будет организован совместно с арт-студией «НЕМалевич», запланирована целая серия таких мероприятий.

«На первом занятии вместе с художницей-акварелистом Анастасией Емельяновой вы научитесь рисовать волшебное звездное небо над лесом с помощью акварели», — приводит агентство городских новостей «Москва» текст сообщения.

Для участия в мастер-классе понадобятся акварельные краски, кисть, планшет или любая не пропускающая влагу поверхность. Занятие пройдет на официальной странице парка во «Вконтакте».

13 апреля сообщалось, что онлайн-программы для москвичей на период самоизоляции подготовили 17 парков Москвы.