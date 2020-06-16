Власти Мальты отменят 30 июня режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, введенный в апреле из-за распространения нового коронавируса, сообщает издание Malta Independent со ссылкой на уведомление от правительства.

Ранее сообщалось, что в апреле власти Мальты ввели режим ЧС из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее уведомление было опубликовано властями 1 апреля, однако публично о нем объявлено не было. Согласно документу, режим ЧС ретроспективно действует на Мальте с 7 марта, когда в стране был выявлен первый случай заражения новым коронавирусом. Этот режим дает полномочия главе управления по здравоохранению принимать все необходимые меры для того, чтобы «уменьшить или устранить» угрозу общественному здоровью.

Издание отмечает, что в рамках второй фазы снятия ограничений положения о закрытии школ, приостановлении массовых мероприятий и ограничении числа лиц в общественных местах будут действовать до 30 июня. Таким образом, уточняет газета, это означает, что после этой даты станет возможно проводить массовые мероприятия, а ограничение на собрания с лимитом в 75 человек будет отменено.

Также власти с 1 июля разрешат посещать 22 страны, в числе которых Германия, Австрия, Кипр, Чехия, Польша и другие. При этом жители Мальты смогут поехать также в Италию, Францию и Испанию, но за исключением тех районов, где коронавирус был особенно активен.

По последним данным, на Мальте за все время было выявлено 656 случаев заражения COVID-19. При этом 608 зараженных уже выздоровели, все еще болеют 39 человек. Скончались девять заболевших.