Полиция Мальты обнаружила с ножевыми ранениями предполагаемого посредника в деле об убийстве журналистки Дафны Каруаны Гализии за день до того, как он должен был предстать перед судом, сообщает издание Malta Today.

Как сообщил глава полиции Мальты Анджело Гафа (Angelo Gafa), Мелвин Теума был найден во вторник вечером в своем доме с ножом в правой руке и множественными ранениями в районе почек, шеи и запястья. По данным полиции, есть признаки того, что мужчина сам нанес себе эти ранения. Полиция проводит расследование происшествия. Состояние предполагаемого посредника оценивается как стабильное.

Как отмечает издание, в среду Теума, который ранее стал свидетелем обвинения, должен был предстать перед судом в Мальте. Предполагается, что он должен был дать показания против известного мальтийского бизнесмена Юргена Фенека, предполагаемого заказчика убийства.

Журналистка и блогер Дафна Каруана Гализия погибла при взрыве машины в мальтийском селении Бидниджа в середине октября 2017 года. Она заявляла о предполагаемой связи экс-премьер-министра страны Джозефа Муската и его супруги с компанией, фигурирующей в «панамских документах». Сам экс-премьер и его жена отрицают любую связь с офшорной компанией. В декабре прошлого года на фоне политического кризиса, связанного с расследованием убийства журналистки, Мускат объявил об отставке.