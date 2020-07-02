Сайт главка СКР по городу Москве сообщил, что следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «убийство» по факту обнаружения тела трехмесячного ребенка в Москва-реке в районе Лужнецкой набережной.

Как отмечается в заявлении, страшная находка была обнаружена сегодня днем вблизи моста Лужники случайными прохожими. Следствие подозревает, что новорожденного мальчика могли утопить.

Сейчас следователи на месте преступления проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Также следствие пытается установить родителей новорожденного.