Продолжаются задержания на Лубянке, где сотрудники СМИ устроили пикеты в поддержку экс-журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова. Очередной "жертвой" оказалась Ксения Собчак.

Изначально телеведущая говорила, что приехала к зданию ФСБ по работе. Telegram-канал "Медузы" сообщил о ее задержании. Сотрудникам полиции Собчак заявила, что не устраивает публичные мероприятия, а просто следит за происходящим вместе со съемочной группой.

Кроме того, сообщается, что когда группа полицейских вела Собчак, то случайно толкнула журналистку МБХ. Она ударилась головой. Теперь ей вызвали скорую.

Сама Собчак в своем Telegram-канале нецензурно отозвалась о действиях полиции. По ее словам, она "просто пришла в майке и записывала подводку".

Ранее сообщалось, что у здания ФСБ на Лубянке задержали уже более 20 человек. Среди задержанных журналисты "Коммерсанта", "Ведомостей", RT и Reuters.