Легковой автомобиль въехал в группу демонстрантов на греческом острове Лесбос, ранены шесть человек, сообщает местный сайт Lesvosnews.net.

Водитель — пожилой мужчина, который не справился с управлением, говорится в сообщении.

ЧП произошло поздно вечером во вторник на дороге возле здания энергокорпорации, недалеко от порта Митилини. Группа местных жителей собралась на акцию протеста по призыву в соцсетях после пожара на острове. Они требовали организовать патрулирование, утверждая, что поджоги устраивают мигранты.

Водитель легкого автомобиля не справился с управлением и врезался в мотоцикл, стоявший на дороге, и находившихся рядом людей. Среди шести пострадавших двое в серьёзном состоянии, говорится в сообщении.