В столичную больницу в Коммунарке за минувшие сутки поступили 87 человек, это чуть меньше, чем днем ранее. Всего в медицинском учреждении лечатся 650 человек, написал на своей странице в Facebook в воскресенье, 26 апреля, главный врач лечебницы Денис Проценко.

С диагнозом «пневмония» в больнице лечатся 630 пациентов — 97%. COVID-подтвержденных — 441 пациент — 68%.

В реанимации находится 61 пациент, к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 33 человека.

Накануне Проценко сообщал о 108 пациентах, поступивших в больницу за сутки. Тогда из 620 находящихся там человек коронавирусная инфекция была подтверждена у 404.

Главный врач московской больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко написал в своем Facebook 26 апреля, что за сутки число больных с диагнозом «коронавирус» в медучреждении выросло на 109 человек и достигло в общей сложности 1069.

Всего в больнице находится 1541 пациент.

За сутки в стационар поступило 162 человека. В субботу в больнице было 1525 пациентов, у 960 из которых подтвердился коронавирус.

В реанимации находится 161 пациент, из них 85 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

По состоянию оперштаба на 25 апреля, число случаев коронавируса в России составляет 74 588.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.