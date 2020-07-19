Вспышку коронавируса COVID-19 зафиксировали в селе Рыбаковка Николаевской области на юге Украины, сообщила главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова.

Вспышка зафиксирована в одном из местных кафе.

«Там (в Рыбаковке — ред.) позитивных много и много контактных. Конечно, лабораторный центр знает, (замглавы областной госадминистрации Александр — ред.) Трайтли знает, ее закрывать надо было еще четыре дня назад. В Рыбаковку лучше не ездить и не общаться с теми, кто там был», — цитирует Федорову местное издание «НикВести».

По словам главврача, пишет издание, в Рыбаковке заболели четыре человека, одного из них в субботу перевели в реанимацию.

По последним данным минздрава Украины, в стране выявлены 58 842 случая COVID-19, скончались от инфекции 1485 человек.