В Краснодарском крае в городе Тихорецке водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 превысил скорость при повороте на парковку и влетел в супермаркет «Магнит», снеся входные двери.

В результате осколком стекла оказался ранен четвероклассник, находившийся в торговом зале. Он получил рваные раны ноги.

Водитель внедорожника не пострадал и от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, за рулем автомобиля находился бизнесмен Владимир Личманов. Очевидцы считают, что он был в состоянии алкогольного опьянения.