Водоснабжение Ейского района Краснодарского края ограничили до шести часов в сутки для экономии из-за аномальной жары, сообщает ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

В Ейском районе Кубани установилась очень жаркая погода, власти отмечают аномально высокие температуры. Днем воздух прогревается более чем до 30 градусов и не остывает ниже 25 градусов ночью. Это стало причиной дефицита холодной воды.

«ГУП КК «Кубаньводкомплекс» вынужден ввести режим экономии холодной воды… РЭУ «Ейский групповой водопровод» переходит на график подачи воды», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в период с 09:00 до 20:00 и с 23:00 до 06:00 подача холодной воды абонентам в городе Ейск и Ейском районе будет осуществляться со сниженным давлением.