В Краснодарском крае задержана женщина, которая подозревается в убийстве 9-летнего мальчика. Видео допроса женщины появилось на YouTube-канале СК РФ.

Все произошло 10 мая 2019 года. Женщина поведала, что причиной ее преступления стала слишком громкая музыка, которую слушал племянник ее парня. Он реагировал на замечания женщины, предупреждавшей, что он может разбудить маленьких детишек. Тогда женщина подошла к нему и схватила за горло. Через некоторое время она поняла, что тот не дышит.

«Он скатился с дивана. Уже весь синий, не дышал», — поведала сознавшаяся в преступлении. Она раскрыла, что перенесла тело убитого в ванную, там расчленила его, потом положила в емкость, которую засыпала хлоркой. После этого емкость положила в сарай. Несколько дней назад оперативники обнаружили ужасную находку.

Сейчас убийца взята под стражу.