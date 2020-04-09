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Две женщины с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умерли в Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб региона.

«На Кубани скончались две женщины с диагнозом «коронавирус» «, — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что одной пациентке было 78 лет, она с переломом бедренной кости лечилась в краснодарской больнице скорой медицинской помощи с 24 по 31 марта. Признаки респираторного заболевания у нее появились 31 марта, в тот же день женщина была доставлена в специализированную инфекционную больницу. При обследовании у нее выявили двустороннюю пневмонию и гидроторакс. Второго апреля состояние пациентки ухудшилось, ее подключили к аппарату ИВЛ.

По информации штаба, в четверг утром в больнице Новороссийска умерла 59-летняя женщина. Она контактировала с вернувшимся из Нидерландов. Женщина почувствовала себя плохо 20 марта, но за медпомощью обратилась спустя 10 дней, 1 апреля в частной клинике ей было назначено лечение в связи с диагнозом "пневмония". С 3 апреля в связи с ухудшением состояния женщина была госпитализирована и подключена к аппарату ИВЛ. 8 апреля у нее была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция, после чего женщину перевели в инфекционную больницу №3 Новороссийска.

О первом летальном исходе от коронавируса в Краснодарском крае сообщалось 7 апреля.

В России на 9 апреля зафиксирован 10 131 случай заражения коронавирусом, 698 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (6 698). По данным федерального оперативного штаба на утро четверга, умерли 76 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. В Краснодарском крае подтверждены 105 случаев инфицирования, 15 человек выписаны после выздоровления.

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