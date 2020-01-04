Альтернативные подходы к Крымскому мосту модернизируют в 2020 году на территории Краснодарского края. Об этом 4 января ТАСС сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Из-за увеличения транспортного потока в сторону Крыма и в связи с введением платных участков на федеральной трассе возросла нагрузка на дороги регионального значения, поэтому было принято решение модернизировать альтернативные маршруты в сторону Крымского моста», — заявил он.

По словам губернатора, в текущем году власти региона планируют приступить к строительству автодорожного обхода города Тимашевска и станицы Ленинградской. Дорога Краснодар — Ейск от границы Динского и Тимашевского районов до станицы Медведовской станет четырехполосной.

Кроме того, отметил он, будет построено новое направление — почти 120 км дороги Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — Новороссийск — Керчь.

«В течение года мы планируем построить и реконструировать 35 объектов — дорог, мостов, путепроводов и надземных пешеходных переходов. На это пойдут средства краевого дорожного фонда, объем которого в 2020 году составит 32,4 млрд рублей», — добавил Кондратьев.

Крымский мост стал самым протяженным в России и в Европе — его длина составляет 19 км. Он соединяет полуостров с Краснодарским краем. Автомобильное движение по нему было открыто в 2018 году, а 23 декабря 2019 года было запущено железнодорожное движение.

По данным инфоцентра «Крымский мост», за 19 месяцев работы автодорожной части моста по нему проехало 8,5 млн машин, в том числе 900 тыс. грузовиков и 110 тыс. автобусов, что в 1,7 раза больше, чем количество пассажиров Керченской паромной переправы с 2015 года (5,1 млн транспортных средств).