Все новости на карте

На Крымском мосту начал работу блокпост, созданный для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.

Блокпост начал работу ровно в полночь, расположен он в начале транспортного перехода через Керченский пролив с крымской стороны.

На Тамани, в районе последней транспортной развязки дежурят работники ГИБДД, которые сообщают, что на въезде в Крым работает блок-пост.

На блок-посту дежурят и сотрудники МВД, ОМОНа, военные и гражданские медики. У всех, кто въезжать на территорию Республики Крым, измеряют температуру.

Видео дня. Дыры в полу: школьники показали грязные туалеты