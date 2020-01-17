У полицейских будет время, чтобы окунуться в прорубь на Крещение. Об этом в пятницу, 17 января, заявил заместитель начальника полиции УТ МВД России по ЦФО по охране Общественного порядка, полковник полиции Александр Тарушкин.

«Полицейские, которые дежурят у купели, могут также окунуться. Из года в год количество таких полицейских увеличивается. Сам я регулярно купаюсь в эту ночь. Но все индивидуально, каждый рассчитывает свои силы», — сказал он на пресс-конференции НСН.

Православные христиане отметят праздник Крещение Господне в ночь с 18 на 19 января. По всей стране подготовлены проруби и купели.

На московских водоемах для проведения традиционных крещенских купаний организовали 37 мест. Для обеспечения порядка в столице будут задействованы две тысячи сотрудников полиции, МЧС и дежурных врачей.

Ранее в этот же день на сайте Роспотребнадзора сообщалось, что крещенские купания могут быть опасны для ряда граждан, в том числе для детей. Купание может спровоцировать различные заболевания, такие как цистит и воспаление легких.