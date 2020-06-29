Систему, которая помогает удаленно контролировать все операции по сборке и подготовке ракеты к старту, представили на космодроме Восточный. Кроме контроля за качеством работы при помощи нее можно контролировать даже самих контролеров.

Новая автоматизированная система контроля качества технологических операций при подготовке к пуску создана для фиксации основных моментов создания ракетно-космической техники от начала разработки проектной документации до самого пуска.

Принцип действия работы системы заключается в следующем. Предположим, специалистам надо проконтролировать процесс заправки баков разгонного блока. Оператор выполняет открытие бака, закрытие, проверяет герметичность. Все время рядом с ним находится контролер, который на специальном планшете отмечает время и параметры выполненных операций. При необходимости он фотографирует тем же планшетом ключевые показатели манометров и других приборов.

Таким образом на космодроме добиваются полного подтверждения всех операций, которые помимо самого контролера может удаленно видеть руководство, вплоть до гендиректора АО «Космодромов России». Кроме того, вся информация автоматически сохраняется на центральном сервере, что позволяет в любое время извлечь ее из архива и проверить последовательность и качество работ. И, наконец, начальство может в любой момент понять, добросовестно ли выполняет свою работу сам контролер. Для этого в цехе сборки установлены специальные локаторы для определения его места положения.

После демонстрации обновленной системы контроля качества глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин дал указание на ее внедрение на Восточном.