Федеральный бюджет России был сбалансирован за счет отказа от индексации заработных плат чиновников, сокращения государственных программ по вооружению и оптимизации незащищенных статей бюджетных расходов. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Вчера, как сообщал «Рамблер», правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. В тот же день Силуанов рассказал, что в 2021-2022 годах объем государственного долга будет увеличен до уровня 20% валового внутреннего продукта (ВВП), а расходы в 2021-2023 годах вырастут по сравнению с докризисными планами.

Также он спрогнозировал сокращение дефицита бюджета с 4,4% ВВП в 2020 году до 2,4% в 2021-м и 1% в 2022-м и сообщил, что все незащищенные статьи бюджетных расходов будут оптимизированы на 10%, государственные программы по вооружению будут сокращены на 5%, а зарплаты чиновников в 2021 году не будут проиндексированы.

«Что называется, по ниточке со всех мер собирали, чтобы сбалансировать бюджет», — отметил министр.

Он добавил, что в 2020-2021 годах бюджетная политика ориентирована на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и ее последствиями и, в целом можно сказать, что принятые меры хорошо сработали.