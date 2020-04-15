Коронавирус подтвержден у 15 старателей артели «Кривбасс» на Колыме. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

«Подтверждены 15 случаев в этой артели. Мы принимаем сейчас серьезные меры безопасности для вахтовиков. Это контроль в аэропорту, затем двухнедельный карантин в обсерваторе или в гостинице в Магадане. И только затем они смогут выйти на работу», — рассказал Носов в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что крайне важно, чтобы старатели поправились и скорее вернулись к работе, потому что основа экономики региона — это золотодобыча.

Ранее в этот же день сообщалось, что у девяти старателей артели «Кривбасс» был предварительно подтвержден диагноз COVID-19. Первый заболевший получает кислородную поддержку, еще двум с помощью компьютерной томографии диагностировали воспаления.

В феврале жителей Колымы призвали не покупать из-за коронавируса лекарства впрок, чтобы не создавать искусственный дефицит и не поднимать волну паники.

В конце января Носов поручил выделить дополнительно 10 млн рублей для подготовки к распространению в регионе коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. По данным на 14 апреля, в России зарегистрировано 21 102 случая коронавирусной инфекции.

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