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На клубном ЧМ по пляжному футболу «Спартаку» досталось «серебро»

21:56 16/02/2020

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Серебро и бронза клубного чемпионата мира по пляжному футболу остается в России! Московский «Локомотив» победил в матче за третье место, а «Спартак» уступил в финале португальской «Браге», сообщает телеканал «МИР 24».

На групповом этапе у красно-белых проблем с португальцами не возникло. Тогда москвичи одержали победу 6:4. Но в главном матче уже к середине второго периода «Спартак» пропустил в свои ворота четыре мяча. В последней трети матча еще столько же. Отыграть удалось лишь три. Итоговый счет – 3:8 в пользу гостей.

«Каждая игра отличается. Там мы первые забили, хорошо играли. Здесь у нас не получилось забить, а у соперника получилось», – сказал капитан команды по пляжному футболу «Спартак» Алексей Павленко.

Москва стала для португальской «Браги» счастливым городом. Второй раз в столице России проводится клубный чемпионат мира, и второй раз главный приз достается именно этой команде. Клуб повторил достижение московского «Локомотива», который также дважды завоевывал этот престижный трофей.



