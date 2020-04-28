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Киселева заподозрили в реабилитации нацизма

Журналист Дмитрий Киселев призвал к реабилитации пособника нацистов Петра Краснова. Об этом Андрей Язов из санкт-петербургского отделения КПРФ заявил в своем фейсбуке и в Генеральную прокуратуру России.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Киселев в ходе сюжета о 150-летии политика Владимира Ленина в рамках своего шоу «Вести недели» на телеканале «Россия» заявил, что надо ставить памятники Краснову — начальнику Главного управления казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий Германии.

«Я был возмущен тем, что Киселев предложил ставить памятники нацистским пособникам», — рассказал Язов.

Он сообщил, что был оскорблен словами Киселева как гражданин Российской Федерации и в данной связи подготовил обращение в Генеральную прокуратуру.

В нем коммунист попросил проверить высказывание на предмет нарушения законодательства, а именно статьи 354.1 Уголовного кодекса «Реабилитация нацизма». Таковая, совершенная с использованием средств массовой информации, наказывается вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

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