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Генпрокуратуру попросили проверить высказывания телеведущего Дмитрия Киселева по поводу постановки памятников нацистам. С обращением в ведомство обратился секретарь Санкт-Петербургского городского отделения Ленинского коммунистического союза молодежи РФ Андрей Язов.

По его словам, в эфире телепередачи «Вести недели» Киселев привел список исторических деятелей, которым следует ставить памятники вместо Ленина. В список попал и атаман Петр Краснов, который сотрудничал с нацистами, а позже в СССР был приговорен к смертной казни.

«Я был возмущен тем, что ведущий Дмитрий Киселев…предложил ставить памятники нацистским пособникам», — написал Язов на своей странице в Instagram и попросил Генпрокуратуру проверить высказывания Киселева на предмет нарушений.

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, Киев советовал телеведущим Соловьеву и Киселеву больше говорить о России, а не об Украине.

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