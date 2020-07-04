Метеослужба Кипра объявила «оранжевый» уровень опасности из-за жары — в воскресенье температура воздуха поднимется до 43 градусов по Цельсию.

Предупреждение об экстремально высокой температуре выпустил в субботу метеорологический департамент.

«Максимальная температура поднимется до 43 градусов по Цельсию во внутренних районах и до 34 градусов по Цельсию в горных районах», — говорится в уведомлении.

Пожарная служба подняла до «красного» уровень опасности лесных пожаров. Власти обращаются к жителям с призывом избегать действий и деятельности, которые могут вызвать пожар.