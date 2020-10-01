Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что в регионе будет создано министерство счастья — министерство социального благополучия и семейной политики, сообщает правительство региона.

«Я сейчас провожу реформу органов власти Камчатского края, и мы приняли решение создать министерство счастья. Официально полное его название — министерство социального благополучия и семейной политики, но сокращённо это именно про счастье. Мне важно этот переход осуществить, уйти от «министерства обиженных и обездоленных», — сказал Солодов, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, власти продолжат заниматься людьми, находящимися в сложной ситуации.

«Но нам нужно их сделать благополучными, счастливыми, заниматься не просто решением проблем, которые наболели, а тем, чтобы люди были благополучными», — заявил Солодов.

Набравший на выборах главы региона 13 сентября 80,51% голосов Владимир Солодов 21 сентября вступил в должность губернатора. Он запустил реформу структуры правительства региона, которая сократит общее число органов исполнительной власти с 37 до 31. В крае уже сменились два вице-губернатора, министры здравоохранения и культуры, а также зампред правительства Камчатского края.