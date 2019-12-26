Внутренние авиарейсы по территории Камчатского полуострова отложены в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщается на официальном сайте регионального министерства транспорта в четверг, 26 декабря.

«В связи с циклоном, действующим в нескольких районах края, «Камчатское авиационное предприятие» отменило все запланированные на 26 декабря внутренние рейсы. Вылета ожидают суммарно 165 человек», — сообщил министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов.

По его словам, 20 пассажиров уже обратились к представителям авиаперевозчика по поводу предоставления жилья и были размещены в гостиницах. Также, в соответствии с законодательством, авиакомпания компенсирует им затраты на питание.

25 декабря в регионе было объявлено штормовое предупреждение из-за приближающегося циклона. Метеорологи предупреждали о том, что у берегов Камчатки ожидаются волны высотой 8–9 м. Неблагоприятное погодное явление сохранится до конца суток 26 декабря.