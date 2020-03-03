Жительница Петропавловска-Камчатского с симптомами ОРВИ, вернувшаяся на полуостров из Республики Корея, была госпитализирована по эпидемиологическим показаниям в инфекционное отделение Камчатского Центра СПИД, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на данные центра.

Отмечается, что 45-летней женщине предстоит провести под динамическим наблюдением 14 дней. Она стала четвертым пациентом, который после возвращения из стран АТР поступил в стационар. Ранее там наблюдались двое мужчин и одна женщина, которые вернулись из Китая. Коронавирус ни у кого из них выявлен не был.

«Что касается четвертой пациентки, то она вернулась из Пусана с симптомами вирусной инфекции, была госпитализирована по всем правилам, в соответствии с приказом о мероприятиях по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. Ее состояние удовлетворительное», — приводит пресс-служба слова главного врача Центра СПИД Ирины Давудовой.

В свою очередь, министр здравоохранения Камчатского края Елена Сорокина напомнила, что взятые пробы биоматериала исследуются в региональных лабораториях, а также одновременно направляются в НИЦ «Вектор» в город Новосибирск.

«В Камчатском крае работает штаб по предотвращению проникновения пациентов с коронавирусной инфекцией, выполняется ряд рекомендаций, в том числе проводятся карантинные мероприятия за лицами, которые прибыли из районов, где зафиксированы случаи коронавируса. На сегодняшний день в крае таких 49 пациентов. Некоторые из них уже прошли карантин и признаны абсолютно здоровыми, 27 человек еще находятся под динамическим наблюдением. На сегодняшний день случаев коронавируса на Камчатке не зафиксировано», — цитирует пресс-служба Сорокину.

Власти отмечают, что всего на Камчатке на наличие коронавируса были взяты 83 пробы. Все они показали отрицательный результат. В настоящее время под наблюдение медиков попадают приезжающие из Китая, Кореи и Италии.

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