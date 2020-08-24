Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов подписал постановление о продлении масочного режима в регионе до 31 августа включительно. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе краевого правительства.

«Действие масочного режима продлено до 31 августа», — сказал собеседник агентства.

Обязательный масочный режим в общественном транспорте, магазинах, социальных учреждениях, помещениях органов власти ввели на территории региона в апреле этого года в связи с пандемией коронавируса. За нарушение правила грозит административный штраф. Режим должен был действовать до 23 августа.

Как сообщили в краевом Минздраве, в целом эпидемиологическая обстановка в регионе нормализовалась. С 25 августа на Камчатке начнутся профилактические медицинские осмотры и диспансеризация, приостановленные в апреле из-за пандемии.

С 1 сентября школьники приступят к обучению в привычном офлайн-режиме, но с соблюдением всех требований санитарных врачей. Камчатские профессиональные училища и вузы пока будут работать со студентами дистанционно. Присутствие дежурных групп в детских садах сохранится до конца лета.

За все время пандемии в Камчатском крае зарегистрировали 3 759 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из общего числа заболевших 3 122 пациента выздоровели, 42 человека умерли.